Manovra, Cattaneo (FI): “No a nuova tassa, sì a tavolo collaborazione con banche e settore energia”

“Siamo tutti consapevoli che la priorità sia quella di continuare un percorso di sobrietà rispetto ai conti pubblici. Abbiamo fatto una riflessione partendo dagli anni scorsi, cosa ha funzionato e va confermato e dove prendere le risorse, sempre tenendo a mente le macro-sfide economiche più importanti”.

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro, in una intervista al Mattino di Padova.

Per le piccole e medie imprese spiega Cattaneo ci saranno misure ad hoc: “Già l’anno scorso abbiamo messo in campo misure importanti, come la detassazione degli straordinari o i premi di produttività, che sono state apprezzate sia dagli imprenditori che dai dipendenti: i primi sono riusciti a dare il buono pasto o il buono carburante ai loro lavoratori, i secondi hanno visto qualcosa in più in busta paga”.

Sugli extraprofitti, invece, ribadisce: “Il concetto di un profitto extra in economia non esiste, per cui ogni intervento dello Stato in questo senso è distorsivo. Noi siamo contrari a una tassa in questa direzione. Una cosa diversa è aprire un tavolo di collaborazione con le banche o le società energetiche”.

E sulla Sanità spiega l’obiettivo, ovvero agganciare la spesa sanitaria alla percentuale media europea, quel famoso 6,8 percento. “La sanità merita un approccio lontano dalle ideologie – spiega – non di essere usata come elemento di zuffa politica. Io non credo che la sanità privata vada demonizzata, anzi penso che possa essere un partner fondamentale in futuro. Bisognerebbe parlare di sanità integrativa e forme assicurative, sono temi moderni. Ciò che deve essere pubblico è l’interesse, il servizio”.

