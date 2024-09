GEP 2024 al Parco Archeologico di Ercolano

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

Sabato 28 sera e domenica 29 settembre

Il Parco Archeologico di Ercolano è proiettato verso l’ultimo fine settimana di settembre – sabato 28 sera e domenica 29 – nel celebrare l’appuntamento con le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali di tutto il territorio nazionale, seguendo il tema “Patrimonio in cammino”.

Al Parco Archeologico di Ercolano costi ordinari per le aperture diurne di sabato 28 e domenica 29 settembre, ma al costo simbolico di 1 euro si “camminerà” per le strade dell’antica città sabato 28 settembre di sera quando si riproporrà lo spettacolo che ha animato con tanto successo le serate estive con I Venerdì di Ercolano con le performance di “Teatri 35” e percorsi guidati illuminati.

Per la giornata di domenica 29 settembre sarà possibile visitare straordinariamente la Casa della Gemma, dimora un tempo affacciata sul mare, che presenta nel triclinio uno dei più bei mosaici geometrici in bianco nero dell’intera Ercolano. Inoltre nella giornata di domenica invitiamo i visitatori del Parco ad approfittare della visita della recente apertura dei Giardini dell’Ozio alla Casa del Rilievo di Telefo, adiacenti alla Casa della Gemma; dove i visitatori possono sostare e vivere dell’atmosfera del c.d. “giardino dei melograni”, un luogo piacevolmente ombreggiato da alberi di melograno per sperimentare una modalità di visita “slow”, privilegiando la qualità del tempo e dando maggior valore all’esperienza attraverso l’adozione di ritmi più lenti.

“Invitiamo il pubblico ad approfittare di ogni occasione possibile per godere del nostro Patrimonio – dichiara il Direttore Sirano – quello delle GEP è un appuntamento importante che unisce la cultura europea in un unico enorme abbraccio e ognuno ne potrà essere parte visitando i luoghi della cultura”.

Durante le GEP i cancelli del Parco di Ercolano saranno aperti:

sabato 28 settembre → dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 18.00) costi ordinari di accesso al Parco→ dalle 20:00 alle 24:00 percorsi serali de I Venerdì di Ercolano, ingresso al costo di 1 €domenica 29 settembre → dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 18.00) costi ordinari di accesso al Parco – apertura straordinaria della Casa della GemmaE subito dopo le GEP, ai visitatori si dischiuderanno tante nuove possibilità di fruizione supportate dalle tecnologie nell’ambito del progetto Ercolano Digitale.