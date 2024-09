(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 Crollo palazzina: Silvestro (FI), cordoglio a famiglie colpite, grati a soccorritori

“Con profondo dolore apprendo la notizia del tragico crollo della palazzina avvenuto questa mattina a Saviano, in provincia di Napoli, a causa di una drammatica esplosione. Esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie colpite da questa devastante tragedia. Il pensiero va ai piccoli innocenti che hanno perso la vita e a coloro che stanno ancora lottando negli ospedali, nella speranza che possano superare queste ore di profonda sofferenza.

Un ringraziamento ai Carabinieri, i Vigili del Fuoco e tutti i soccorritori che, con instancabile impegno, stanno proseguendo le ricerche e portando soccorso ai feriti. Il loro operato è un faro di speranza in un momento così buio. Vicinanza alla comunità di Saviano in questo momento di lutto e di dolore. La perdita di vite umane, specialmente quella di bambini così piccoli, è un dolore che colpisce profondamente l’intera comunità”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

