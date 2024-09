Attività motoria per la terza età, da lunedì 23 le iscrizioni presso le sedi di Csi, Activa e Uisp.

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

Il Comune di Piacenza, in collaborazione

con CSV Emilia, propone anche quest’anno

una nutrita serie di iniziative dedicate ai

piacentini appartenenti alla terza età.

L’ufficio Attività socio-ricreative organizza

settimanalmente visite guidate in luoghi

di particolare interesse, rassegne

cinematografiche, incontri divulgativi

su varie tematiche, ginnastica dolce

adatta a tutti e tanto altro ancora.

Chi fosse interessato a conoscere

meglio tutte le iniziative può contattare

il recapito sotto indicato:

Ufficio attività socio-ricreative

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

via Taverna, 39 – 0523.492724

http://www.comune.piacenza.it

COMUNE DI PIACENZA

ATTIVITÀ MOTORIA

PER LA TERZA ETÀ

2024-2025

UN’OPPORTUNITÀ PER STARE INSIEME

E RITROVARE CONFIDENZA

NEI MOVIMENTI DEL PROPRIO CORPO

ZONA CENTRO

Uisp • Tulipano • Via Cantarana, 10

Martedì/Venerdì

14.30-15.30

• Mercurio • Via Campesio, 6

Lunedì/Giovedì

10.45-11.45

Lunedì/Mercoledì 15-16

Martedì/Venerdì

16-17

8.45-9.45

9.45-10.45

10.45-11.45

Martedì/Giovedì 14.30-15.30 15.30-16.30

FARNESIANA

Activa • Farnesiana • Via G. Di Vittorio

Lunedì/Venerdì

9-10 10-11 11-12

Uisp • Farnesiana • Via G. Di Vittorio

Martedì/Giovedì

9-10 10-11 11-12

CHI PUÒ PARTECIPARE

Per partecipare ai corsi occorre essere

residenti nel comune di Piacenza e avere

almeno 60 anni. Ciascun utente iscritto ai

corsi corrisponderà direttamente, al momento

dell’iscrizione, una quota individuale di

partecipazione di € 55.

Può essere richiesto, in aggiunta, il pagamento

della tessera sportiva dei singoli gestori, se

non già posseduta, valida fino all’agosto 2025.

Tutti i corsi di ginnastica dolce prevedono 24

incontri complessivi di due lezioni settimanali,

in giorni non consecutivi da ottobre a gennaio.

Per i corsi di ginnastica in acqua e “acqua e terra”

sono previste 12 lezioni. L’iniziativa sarà

ripetuta, alle medesime condizioni da

febbraio a maggio 2025, al medesimo costo.

PER ISCRIVERSI

VIALE DANTE

Uisp • Casali • Via Piatti, 3

Lunedì/Venerdì 17.15-18.15

Uisp • N.S. Lourdes

Martedì/Giovedì

18.15-19.15

18-19

• Via L. Da Vinci, 38

15-16

C.S.I • Palestra Judo Shiai • Via Fulgosio, 20

Martedì/Giovedì 9-10 10-11 11-12

Lunedì/Mercoledì 10.30-11.30

ZONA STADIO

Activa • Pol. Franzanti • Largo Anguissola, 1

Lunedì/Mercoledì 9.-9.45 Ginnastica in acqua

Lunedì/Mercoledì 9.45-10.30 *

Mercoledì/Venerdì 9.45-10.30*

*Corso misto ginnastica”ACQUA E TERRA”

Occorre recarsi presso gli uffici di:

Activa

Presso centro sportivo Farnesiana, Via Di Vittorio,

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.

presso POLISPORTIVO Franzanti, Largo Anguissola 1

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 20

Presso la sede in Via Martiri della Resistenza, 4

lun. e merc.L-Me

15 / 18 – mart. gio. e ven. 9 /12.

Per info:10-11

C.S.I.

Presso la sede in Via Luigi Mutti, 5

lun. e merc. 9 /11 – mar. e gio. 16/18.