Agricoltura, le aziende salernitane al G7, Scaglione (Aic Salerno)-“Valorizziamo il made in Italy e le Aree Interne con attenzione alla filiera corta e certificata”.

Siracusa. “Valorizziamo il meglio della produzione agroalimentare made in Italy con particolare attenzione alla filiera corta e certificata”. Commenta così, il vicepresidente nazionale e presidente provinciale dell’Associazione Italiana Coltivatori di Salerno, Donato Scaglione, la partecipazione delle aziende salernitane associate AIC, all’evento “Divinazione Expo 2024” il G7 dell’Agricoltura e della Pesca, in corso di svolgimento fino al 29 settembre, nel centro storico di Cortigia, a Siracusa. Aziende agroalimentari salernitane di eccellenza che espongono e fanno conoscere i loro prodotti nello stand AIC nazionale dove sono in corso esposizioni, show cooking e talk con imprenditori e rappresentanti delle istituzioni sul futuro dell’agricoltura. “La grande adesione delle aziende campane e salernitane AIC al G7 dell’Agricoltura-spiega Scaglione- rappresenta il consolidamento di anni di lavoro promosso da AIC in tutta Italia, una rete di azioni volte alla salvaguardia dell’agricoltura, la cui produzione è concentrata per il 60% nelle Aree Interne, e della tutela dell’ ambiente, che interessa il turismo agroalimentare, ribadendo la netta posizione di AIC nella prevenzione e lotta al caporalato e nella promozione della filiera corta e certificata”. Trasparenza e qualità al centro dell’azione di AIC che ieri, ha visto il Presidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori, Giuseppino Santoianni, presentare al G7, il bollino di qualità “Filiera Agrecò” delle aziende italiane AIC ed il cui disciplinare verrà reso disponibile a partire dalle prossime settimane –“Una sfida importante anche per le aziende salernitane che si traduce in qualità, trasparenza e tutela del consumatore-chiosa Scaglione. –Un lavoro storico frutto della sinergia tra la nostra associazione con il presidente Santoianni e gli imprenditori agricoli che sono fiero ed orgoglioso di attuare in Campania”.