SOFTBALL SERIE A1: BOLLATE IN FINALE, SARONNO E FORLÌ ALLA BELLA

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 Serie A1 Softball: MKF Bollate in finale, Saronno e Forlì alla bella

La serie tra MKF Bollate e Mia Office Blue Girls Bologna si chiude rapidamente con un 3-0 (anche e sofferto) delle lombarde. Invece, a Saronno, la Inox Team vince gara 3 e perde gara 4 e la seconda finalista sarà determinata dalla quinta partita: in programma domenica 22 settembre alle ore 11.00 sul diamante saronnese.

Senza storia la serie tra Bollate e Pianoro, non è ancora certa la seconda finalista del massimo campionato di softball italiano. Per stabilire se l’Italposa Forlì sarà in grado di difendere il proprio scudetto, conquistato l’anno scorso contro la Rheavendors Caronno, sarà decisiva la quinta partita. Mentre l’MKF aspetta di sapere se sarà derby o la storica sfida contro le romagnole.

I Risultati delle semifinali

MKF Bollate – Mia Office Blue Girls Pianoro 4-3 (8° inn), serie 3-0

Inox Team Saronno – Italposa Forlì 3-2; 1-2, serie 2-2

Il programma di domenica 22 settembre

ore 11.00 gara 5 Inox Team Saronno – Italposa Forlì