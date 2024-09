Sicurezza stradale: ACI, in migliaia al Villaggio Trieste4Safety FVG

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 Promuovere l’educazione e la sicurezza stradale!

L’Automobile Club di Trieste, la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Comune di Trieste insieme per sensibilizzare i cittadini ad una mobilità più prudente e responsabile

Trieste, 21 settembre 2024

In migliaia, oggi, hanno affollato piazza delle Borsa per la manifestazione Trieste4Safety FVG, un vero e proprio ‘Villaggio della sicurezza stradale’ con stand di Automobile Club di Trieste, Sara Assicurazioni, Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Trieste Trasporti ecc.

Cittadini, turisti e curiosi hanno potuto mettersi al volante dei ‘Simulatori di guida’ per provare le proprie capacità di fronte alle situazioni di pericolo e provare il percorso appositamente studiato indossando gli occhiali che imitano il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Davvero spettacolare, poi, il simulatore di ribaltamento e quello relativo ai crash-test: un’esperienza davvero unica per coloro che lo hanno provato e che ha convinto tutti sull’importanza di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.

Sono stati, poi, oltre 150 i partecipanti ai driving test presso il parcheggio della Risiera di San Saba. Gli istruttori ACI Ready2Go hanno illustrato i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. E’ seguita la parte pratica che comprendeva la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l’utilizzo del dispositivo Abs ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo.

Vittime per classe di età anno 2023

Conducenti: 1, 18/20 anni; 1, 30/34 anni; 1, 55/59 anni.

Pedoni: 1, 45/54 anni e 1 altro 65 anni e oltre.

Circolante:

in provincia di Trieste nel 2013 c’erano 126.075 autovetture e 46.315 motocicli, nel 2023, rispettivamente: 131.391 (+4,2%) e 52.080 (+12,4%). Nel Comune di Trieste, invece, nel 2013 circolavano 105.943 autovetture e 41.079 motocicli, nel 2023, rispettivamente: 110.020 (+3,8%) e 45.802 (+11,5%).