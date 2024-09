(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 Cortona, dal Ministero della Cultura 80mila euro per valorizzare vita e opere di Gino Severini

Guide, itinerari, conferenze, laboratori di mosaico, spettacoli di danza e una mostra celebrativa

«Gino Severini, una vita nel segno di Cortona, Roma e Parigi», è questo il titolo del progetto del Comune di Cortona risultato vincitore del bando «Pac2024» del Ministero della Cultura. L’importo aggiudicato dal municipio cortonese ammonta a 80mila euro. Si tratta di una delle 40 iniziative finanziate a livello nazionale grazie al Piano per l’Arte contemporanea, per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano. Il progetto è stato elaborato dall’ufficio Cultura dell’Amministrazione comunale di Cortona e concerne una serie di azioni per la valorizzazione delle Sale Severini del Maec e della figura dell’artista. Il programma del progetto comprende più eventi, dalla presentazione pubblica a conferenze ed incontri tematici in accompagnamento ad una mostra finale da realizzarsi nel 2026.

Il Comune di Cortona potrà realizzare pubblicazioni quali: una guida della sezione interna al Maec che possa integrarsi a quelle già esistenti e approfondire le opere che compongono la nuova donazione formando una monografia sull’artista Gino Severini. Una seconda guida (oltre che in formato cartaceo anche in formato digitale) della città di Cortona che ponga in evidenza un itinerario attraverso le opere dell’artista Gino Severini sparse nella città. Saranno promossi anche laboratori di mosaico assieme ai maestri mosaicisti di Ravenna, ma anche spettacoli di danza ispirati al tema delle altre arti presenti nelle opere di Severini, oltre a laboratori e visite guidate tematiche.

«Continuare a celebrare uno dei grandi figli di Cortona non solo è doveroso ma rappresenta un’ispirazione per tutti coloro che si avvicinano all’arte e ne fanno una modalità di vita – dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti – Questo finanziamento ci permetterà di celebrare Severini in occasione del 60° anniversario della morte rendendo la sua opera ancora più conosciuta e fruibile».

