ASSISI, PAVANELLI (M5S): GOVERNO COMPRENDA CHE LE RINNOVABILI SONO STRUMENTO DI PACE

Assisi, 21 set. – “Oggi in tanti siamo qui ad Assisi in rappresentanza del Movimento 5 Stelle per lanciare un perentorio messaggio di pace. In questa fase storica tristemente segnata da cruenti conflitti in più parti del mondo, ricordiamo che tra gli “strumenti” più potenti di pace ci sono le energie rinnovabili. Esse infatti non sono soltanto una via per mitigare i cambiamenti climatici e per diminuire le spese di famiglie e imprese per l’energia, ma anche una notevole opportunità per costruire un futuro di pace, visto e considerato che molto spesso le guerre nascono anche a causa delle fonti fossili e per il controllo di esse. L’unica strada per rendere l’Italia indipendente sul fronte energetico è quella dell’energia pulita. In questi giorni in cui il governo Meloni mette in atto un forcing miope sul nucleare, non possiamo non rammentare ai cittadini che al di là dei costi abnormi e dei tempi biblici, esso non ci renderà mai autonomi. I paesi europei che ne fanno uso ancora oggi dipendono in modo decisivo dall’uranio che in gran parte proviene dalla Russia, paese ora in guerra. Anche ad Assisi quindi ribadiamo che per avviare seri percorsi di pace, un nuovo modello di consumo energetico è basilare. Purtroppo gli sforzi di questo governo sul fronte delle rinnovabili sono stati del tutto insufficienti”. Così in una nota la deputata M5s Emma Pavanelli.

