(ARC) Sicurezza: Roberti, orgoglio per Europeada 2028 in Fvg

sab 21 settembre 2024 Il torneo di calcio riservato alle minoranze nazionali autoctone

si disputer? in regione

Trieste, 21 set – “Grande soddisfazione per la scelta ricaduta

sul Friuli Venezia Giulia, campione in carica con una sua

rappresentativa, quale sede del torneo calcistico Europeada 2028.

Un successo che testimonia la ricchezza plurilinguistica della

nostra regione, valorizzata dal lavoro fatto dall’Amministrazione

regionale in questi ultimi anni”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti a commento della notizia del Friuli

Venezia Giulia quale sede ospitante dei campionati di calcio

riservati alle squadre delle minoranze nazionali autoctone in

Europa.

Come ha ricordato l’esponente della Giunta regionale, a

dimostrazione di quanto la Regione creda in questa iniziativa che

esalta le diversit? linguistiche del territorio, nell’ultima

manovra di bilancio ? stato stanziato un finanziamento per un

torneo calcistico di lingue minoritarie in occasione di GO!2025,

in modo tale da fare cos? un’importante esperienza preparatoria

sul piano organizzativo in vista di Europeada 2028.

