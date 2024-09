(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 Open Arms: Tosato, processo politico dettato da astio sinistra per Salvini e Lega

Roma, 20 set. – “Legambiente a Palermo come parte civile, è l’ennesima dimostrazione dell’assurdità e inutilità del processo Open Arms. È sempre più evidente che quello al ministro Matteo Salvini è un processo politico, dettato dall’astio della solita sinistra nei confronti di Salvini e della Lega. E il tutto a spese degli italiani. Una vergogna per il nostro Paese”.

Così in una nota il senatore della Lega Paolo Tosato.

Ufficio Stampa Lega Senato