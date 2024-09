(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 *Comunicato stampa*

*Musei provinciali. Per San Matteo l’apertura straordinaria

La Provincia di Salerno, in occasione della Festa patronale di San

Matteo, dispone l’apertura straordinaria dei Musei provinciali ubicati

nella città di Salerno. Quindi sabato 21 settembre, dalle ore 9.00 alle

ore 14.00, saranno aperti al pubblico il Museo Archeologico Provinciale

di Salerno, la Pinacoteca Provinciale e l’Area Archeologica di Fratte.

“Rendiamo fruibili i nostri spazi museali – dichiara il Presidente

Franco Alfieri – anche in momenti festivi, come il Patrono della città

di Salerno, con lo scopo di intercettare i flussi turistici previsti sul

nostro territorio. Durante questo ponte, Salerno e provincia ospitano

visitatori anche internazionali, quindi noi come Provincia di Salerno

facciamo la nostra parte tenendo aperti i musei cittadini. Unica

eccezione il castello Arechi chiuso per lavori in corso.”

“È un impegno – aggiunge il Consigliere delegato alla cultura Francesco

Morra – vista la carenza di personale a cui siamo costretti, ma il

nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che

vogliamo mettere a disposizione.”

Maria Rosaria Greco

Responsabile Servizio Comunicazione

Settore Presidenza

________________________________________

PROVINCIA di SALERNO

Via Roma, 104 – 84121 – SALERNO

Ricevi questa comunicazione perché ci hai fornito il tuo indirizzo di posta elettronica.

Se questa email ti è stata inviata per errore, ti preghiamo di risponderci indicando come oggetto “Cancellami”.