IL COMUNE COMUNICA – finale di Supercoppa italiana di calcio a 5 femminile: domani a Palazzo di Città la presentazione della gara tra Bitonto C5 e Tiki Taka Futsal

FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA DI CALCIO A 5 FEMMINILE

DOMANI A PALAZZO DI CITTÀ LA PRESENTAZIONE DELLA GARA TRA BITONTO C5 E TIKI TAKA FUTSAL

Domani, sabato 21 settembre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, il sindaco Vito Leccese interverrà alla presentazione della finale di calcio a 5 femminile della Supercoppa italiana tra la squadra del Bitonto C5 e il Tiki Taka Futsal, compagine di Francavilla a Mare, in programma domenica 22 settembre, alle ore 18.30, al Palaflorio.

La partita vede solitamente sfidarsi la formazione vincitrice dello scudetto e quella della coppa Italia, quest’anno vinte entrambe dal Bitonto (in questo caso la sfidante è semifinalista di coppa Italia). Il Bitonto C5, infatti, viene considerata una delle cinque squadre più forti al mondo: la formazione può contare su quattro giocatrici della nazionale brasiliana e altrettante della nazionale italiana.

Si tratta della settima finale ottenuta in altrettante competizioni sportive affrontate in due anni dalla squadra bitontina, che ha sfiorato la vittoria in Champions League perdendo la finale al nono rigore contro il Benfica.

L’ingresso al Palaflorio è gratuito.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore al Turismo Pietro Petruzzelli, il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, la giocatrice del Bitonto C5 candidata al pallone d’oro Lucilia Capitano, il presidente del Bitonto C5 Silvano Intini, il presidente del Tiki Taka Futsal Marco Tiberio, l’allenatore del Bitonto C5 Gianluca Marzuoli, Umberto Ferrini e Francesco Novello, consiglieri della divisione calcio a 5.