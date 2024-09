(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Entro settembre un’assemblea plenaria per esaminare le proposte per i progetti futuri

Todi, primi passi per la Consulta delle Associazioni

Importante il lavoro “strutturale” svolto nel primo anno e necessario per coordinare un settore variegato

La Consulta delle Associazioni, organismo promosso dall’Amministrazione comunale per favorire il coordinamento, la collaborazione e il confronto tra le numerose realtà del terzo settore operanti sul territorio tuderte, è pronta ad entrare in una fase operativa. A darne notizia è Jacopo Bertini, eletto presidente della Consulta meno di un anno fa.

“Ci siamo da subito resi conto – dichiara Bertini – che non sarebbe stato facile mettere in piedi dal nulla una struttura in grado di coniugare le tante diverse esigenze di un mondo tanto variegato e dalle molteplici sensibilità ed obiettivi. Partendo da zero, abbiamo dato vita ad un lavoro di mappatura delle realtà attive e delle loro necessità, al fine di produrre un documento di sintesi che, una volta approvato dall’assemblea, sarà portato all’attenzione dell’Amministrazione comunale”.

Dopo questo lavoro “strutturale”, spiegano dalla Consulta, si può ora entrare nel vivo dei problemi e delle opportunità individuate partendo appunto da un’analisi reale, frutto di un’attività di ascolto e di condivisione.

Entro il mese di settembre è prevista la convocazione di un’assemblea plenaria per sottoporre all’approvazione dei rappresentanti delle associazioni un documento di indirizzo che conterrà le proposte per i progetti futuri, elaborate anche in base a quanto da ciascuno manifestato, così da garantire alla Consulta un ruolo più incisivo nella programmazione delle attività che interesseranno la comunità, proponendo – spiega Bertini – “anche un aggiornamento del regolamento per adeguarlo ai tempi rispetto a quelli della sua stesura”.