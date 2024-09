(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 SCUOLA, AMATO (M5S): VALDITARA HA MAI MESSO PIEDE IN UNA CLASSE?

Roma, 19 set. – “Io mi chiedo se il ministro Valditara sia mai entrato in una classe, magari in una classe di una zona a rischio. Me lo chiedo perché probabilmente non sa che esistono i PEI, che sono i piani educativi individualizzati per i ragazzi caratteriali, che sono quelli un po’ più difficili. Del resto Giuseppe Valditara ci aveva già mostrato la strada che avrebbe voluto percorrere, con l’umiliazione dei ragazzi e con i lavori socialmente utili. Ecco, quello mi augurerei per il ministro Valditara: lavori socialmente utili”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato intervenendo in aula.

