(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 comunicato stampa | Bologna, 19 settembre 2024

MALTEMPO. BOLOGNA. POLAZZI (LEGA): ORA, PRIORITA’ SONO I CITTADINI, MA SULLA RICOSTRUZIONE 2023 TROPPE OMBRE E NESSUNA RISPOSTA DA LEPORE

Polazzi (Lega) – “Siamo nuovamente in emergenza, ora priorità è la salvaguardia delle persone. Poi sarà necessaria una nuova ricostruzione. Bisogna però identificare cosa non ha funzionato nella ricostruzione dopo gli eventi calamitosi del maggio 2023.”

BOLOGNA, 19 SET – Mattia Polazzi, Capogruppo della Lega in Città Metropolitana di Bologna, interviene in merito alla nuova emergenza maltempo che sta colpendo duramente il territorio bolognese oltreché la Romagna. “In queste prime ore dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla sicurezza dei cittadini, senza lasciar spazio a polemiche inutili. La salvaguardia delle persone è la nostra priorità assoluta,” ha dichiarato Polazzi.

Tuttavia, una volta terminata l’emergenza, sarà fondamentale fare un’analisi approfondita per comprendere cosa non ha funzionato nella fase di ricostruzione successiva agli eventi calamitosi del maggio 2023. “Sono stati spesi tutti i fondi erogati dallo Stato? E soprattutto, come sono stati spesi? È necessario fare chiarezza.” Polazzi ha anche ricordato che un mese fa ha chiesto un report agli uffici della Città Metropolitana, ma non ha ancora ricevuto una risposta. “Com’è possibile che le strutture del sindaco Lepore non riescano a fornirci dati aggiornati? C’è poca trasparenza e questo solleva dubbi sulla funzionalità della struttura stessa.”