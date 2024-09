(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Ferrante (Fi), Calenda faccia autocritica, da Berlusconi può solo imparare

“Comprendiamo l’amarezza di Carlo Calenda per l’implosione del suo partito, ma eviti di tirare in ballo il presidente Silvio Berlusconi a sproposito e faccia piuttosto della profonda autocritica sulle proprie fallimentari strategie politiche. Il Presidente Berlusconi ha saputo rinnovare la politica italiana, fondando un partito che da 30 anni è nelle istituzioni e che può contare su una classe dirigente di prim’ordine, scelta per lo più dalla trincea della sana società civile. Forza Italia è un movimento in crescita e sempre più attrattivo proprio grazie al modo di fare politica tramandato dal nostro fondatore, che ha sempre premiato le capacità, l’impegno, la concretezza e la passione di chi vuole cambiare in meglio il Paese. Noi continueremo a portare avanti gli insegnamenti del nostro Presidente, valorizzando il merito come abbiamo sempre fatto. Calenda invece farebbe bene ad evitare esternazioni fuori luogo perché da un gigante come Silvio Berlusconi può solo imparare”. Lo scrive il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante.

