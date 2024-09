(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma. Sanità, Cicculli (Avs): Contro chiusura consultorio Consolata, confronto subito con il territorio

Roma, 20 settembre 2024 – “Aprire al confronto della cittadinanza la decisione presa dall’azienda sanitaria regionale di chiudere definitivamente il consultorio di Consolata nel XII Municipio. Queste strutture, in particolare nelle periferie, sono presidi essenziali per lo sviluppo sociale della comunità a partire dalla salute di genere. Trasferire questi luoghi e accorparli vuol dire di fatto ridimensionarli, allontanare le istituzioni, abbandonare le persone, le donne e le comunità che oggi sono in presidio fuori dalla direzione Asl di Casal Bernocchi.

Frammentare i territori senza neppure ascoltarli non è la via da seguire, per questo motivo chiediamo di rivedere quella che sembra una presa di posizione unilaterale e individuare una forma di consultazione. C’è ancora tempo per tornare indietro”.

Così in una nota Michela Cicculli consigliera capitolina (Alleanza Verdi Sinistra).