ASL Lecce: Piacere per Tutti day, 21 e 22 settembre

Il sostegno all’affettività nelle persone con disabilità in ASL Lecce avviene attraverso il Servizio di Psicologia nell’ambito del progetto riabilitativo e attraverso l’ Ambulatorio di Riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico e dell’area sacrale.

Servizio di psicologia in riabilitazione

La presa in carico psicologica, in un percorso di riabilitazione, comprende tutte quelle attività finalizzate a una reintegrazione e recupero di abilità e/o competenze che hanno subito una modificazione, un deterioramento o una perdita, oppure alla costruzione di strategie compensative nei casi in cui non sia possibile il recupero.

La prenotazione è diretta o su invio del Medico di Medicina Generale o dei Servizi aziendali .

Ambulatorio di Riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico e dell’area sacrale

I disturbi trattati nell’ambulatorio, con sede nel Polo di San Cesario, comprendono: incontinenza urinaria post chirurgica, dolore pelvico cronico, vescica neurologica (iperattiva, saldata a patologie neurodegenertive come la Sclerosi Multipla) e turbe intestinali.

L’accesso al trattamento prevede la prescrizione del Medico di Medicina Generale di: ‘Prima visita fisiatrica per Disfunzione del pavimento Pelvico’, priorità D.

