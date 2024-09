risorse discariche

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

wed 18 settembre 2024 *Discariche. Mazzarano: "La Regione stanzia 75 mln per la chiusura di siti

contaminati: due nel tarantino”*

“La Regione prende di petto la seria questione delle discariche non ancora

dismesse, che rappresentano una fonte di rischio per la salute e per

l’ambiente perché non a norma”.

A parlare è il *Presidente della Commissione Ambiente della Regione Puglia

Michele Mazzarano. *

“Sono due gli impianti del tarantino che figurano tra le tredici

discariche indicate nella delibera di Giunta regionale con cui la Regione

stanzia, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE 2021-2027 –

Azione 2.14, complessivi 75 milioni per la chiusura dei siti contaminati.

Si tratta della ex Vergine, in località Mennole, a Taranto e della ex

Mandeco, in Contrada “Li Cicci”, a Manduria.

Questa decisione si carica di un significato maggiore se contestualizzato,

quindi calato nella realtà jonica estremamente sensibile alle problematiche

ambientali.

La Regione parte dalla consapevolezza dell’importanza della buona gestione

del ciclo dei rifiuti, e agisce nella piena osservanza della normativa

europea.

nell’esercizio finanziario 2028.

Questi gli altri siti:

Discarica “Ex Francavilla Ambiente” a Francavilla Fontana; Discarica

“Ecoambiente” a Bitonto; Discarica “Enerambiente” a Brindisi; Discarica “ex

Tradeco” ad Altamura, Discarica “ex Daneco” a Giovinazzo; Discarica “ex

S.I.A Bacino FG/4” a Cerignola; Discarica “ex Lombardi” a Palo del Colle;

Discarica “ex Frisoli” a Foggia; Discarica “ex Lombardi” a Conversano;

Discarica “ex S.I.A Bacino FG/4” a Cerignola; Discarica “ex Agecos” a

Foggia”.