(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Mario Resca, Confimprese: «Firmato protocollo con UNHCR, l’agenzia Onu

per i rifugiati»

L’associazione del retail scende in campo favore dei rifugiati e sigla una partnership con UNHCR, l’agenzia della Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati in tutto il mondo.

Obiettivo: promuovere l’inclusione sociale presso la base associativa e offrire alle aziende nuove professionalità da inserire nel mondo del lavoro

Milano, 18 settembre 2024 – È stata firmata la partnership tra Confimprese e UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati, con l’obiettivo da parte di Confimprese di sostenere il progetto Welcome Working for refugee integration e promuovere l’inclusione dei rifugiati all’interno delle aziende associate. A firmare l’accordo, che pone Confimprese come unica associazione del commercio chiamata a far parte del progetto insieme al Ministero del lavoro, Confindustria, Global Compact e Aidp, sono stati Chiara Cardoletti, rappresentante per Italia, Santa Sede e San Marino di UNHCR e Mario Resca, presidente Confimprese.

«Il nostro obiettivo – spiega Mario Resca, presidente Confimprese che rappresenta oltre 450 brand, 90mila punti vendita e 800mila addetti – è promuovere l’inclusione dei rifugiati all’interno delle nostre aziende e nel mercato del lavoro con programmi di assunzione e integrazione in un momento in cui c’è una forte carenza di personale nel mondo retail. L’impegno di un’associazione di categoria è anche quello di sostenere iniziative nel sociale e garantire un ingresso legale e sicuro alle migliaia di rifugiati costretti a fuggire da conflitti, violazione dei diritti umani e persecuzioni».