Conferenza stampa: il punto dei lavori in via Grande

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Conferenza stampa/passeggiata

Il punto dei lavori in via Grande

Ritrovo davanti alla Farmacia Comunale numero 8 (Grande)

Giovedì 19 settembre alle ore 11

Livorno, 18 settembre 2024 – Il sindaco Luca Salvetti domani, giovedì 19 settembre, alle ore 11, di fronte alla farmacia comunale numero 8, farà il punto della situazione dei lavori in via Grande. Sarà accompagnato dall’assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli, dall’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, dal dirigente del Comune Roberto Pandolfi e da Marco Battini, entrambi appartenenti agli uffici comunali di Coordinamento Pnrr.

I lavori di riqualificazione di via Grande, sono stati preceduti dalla riqualificazione di piazza Colonnella ed eseguiti dall’impresa Edinfra, che ha aperto il cantiere il 18 marzo scorso terminando l’intervento il 21 giugno.

Successivamente in data 24 giugno l’Impresa Frangerini ha cominciato i lavori di demolizione della pavimentazione esistente davanti alla Farmacia Comunale numero 8 (Grande), posta all’angolo tra via Cogorano e via Fiume.

I lavori sono stati soggetti a continui spostamenti delle recinzioni per consentire l’accesso ai vari esercizi commerciali e condomini presenti sul percorso, in modo da permettere sia il passaggio pedonale, sia la continuità dei lavori.