(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 Ue, Matera (FdI): ‘Congratulazioni a Fitto per la nomina, Italia ritorna a contare’

“Voglio esprimere le mie congratulazioni a Raffaele Fitto per la sua nomina a Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe di primo piano’.

È quanto dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, capogruppo in Commissione Politiche UE del Senato.

“Raffaele Fitto saprà rappresentare al meglio la nostra idea di Europa con competenza assoluta ed equilibrio e, con la sua nomina in questo prestigioso ruolo, l’Italia ritornerà a contare in UE con il ruolo centrale che le spetta in quanto paese fondatore. Ancora una volta Giorgia Meloni – conclude – ha dimostrato a tutti, detrattori compresi, di sapere quel che fa. Buon lavoro ministro Fitto’.

