Comunicato stampa: Civico.66 a Russi

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 CIVICO.66 A RUSSI: UN NUOVO NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO ANIMA CORSO FARINI

In centro storico a Russi c’è una novità: Silvia Steppic, giovane imprenditrice del territorio, ha aperto il suo negozio di abbigliamento donna e uomo “Civico.66”.

Aprire oggi un negozio di abbigliamento è una sfida in cui Silvia ha creduto portando avanti la sua passione per gli abiti, le borse, i jeans e ogni dettaglio nei capi ricercati e nell’esposizione al pubblico è unico, nulla è lasciato al caso.

I negozi e le botteghe animano i nostri centri storici, sempre di più necessitano di rilancio e supporto per l’impegno che portano nell’illuminare una vetrina e offrire beni e servizi di qualità per la comunità del paese. Ed è il caso di Silvia Steppic, che ha fatto della sua passione un lavoro al traguardo dei suoi trent’anni.

Anche la sindaca del comune di Russi Valentina Palli ha voluto portare il suo saluto insieme a Sara Reali di Confesercenti, in un momento cordiale di scambio di opinioni sulla città e apprezzando la determinazione di Silvia nell’aprire il negozio.

Nella foto Silvia Steppic di Civico.66 al centro tra la sindaca Valentina Palli e Sara Reali per Confesercenti.

