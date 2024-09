(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 Acea; Ronzulli (FI): da 115 anni garanzia di efficienza, sostenibilità e innovazione

“Per 115 anni Acea si è distinta per un impegno costante nel garantire efficienza, sostenibilità e innovazione. Non ha mai smesso di evolversi, mantenendo al centro della sua missione il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente. Oggi l’azienda si distingue per il suo approccio sostenibile, adottando tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la gestione delle risorse, anticipando così le esigenze del futuro. L’anniversario di oggi rappresenta non solo la storia di una grande azienda, ma anche il progresso di una città, Roma, e delle comunità che Acea serve in tutto il territorio nazionale”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, partecipando, alla presenza del capo dello Stato, alla celebrazione dei 115 anni dalla fondazione di Acea.

“In un domani sempre più competitivo – ha proseguito – sono necessarie affidabilità e innovazione, per saper cogliere e affrontare le sfide che ci aspettano, soprattutto in questi anni di transizione ecologica e di grande sviluppo di fonti energetiche alternative. L’energia e l’acqua sono strategiche in questo percorso, oltre che essere risorse vitali per il benessere delle persone e per lo sviluppo delle città. Sono certa che Acea continuerà sempre a garantire tutto questo”.