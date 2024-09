(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 Sicurezza: Benigni, su Milano PD si arrampica sugli specchi. Da amministrazione anni di lassismo

“Che Milano sia diventata un far west ormai non è più una notizia. Sono quotidiani gli episodi di aggressioni, rapine, violenze sessuali. Non mi stupiscono, quindi, i dati del Viminale pubblicati oggi dal Sole 24 Ore, che incoronano Milano capitale della criminalità. Non stupisce nemmeno che il capoluogo lombardo condivida il podio con Roma e Firenze, entrambe governate dal centrosinistra”. Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia. “L’amministrazione comunale – prosegue – ha fatto finta di niente per anni, evidentemente non ritenendo il problema della sicurezza dei milanesi una priorità. Non solo: ora il Partito Democratico si arrampica sugli specchi, incolpando il governo delle mancanze del sindaco e della sua giunta. L’esecutivo, con il ministro Piantedosi, sta lavorando bene, portando avanti azioni concrete: ha potenziato il numero di operatori delle Forze dell’ordine, anche a Milano, lavorando allo stesso tempo al contrasto all’immigrazione clandestina. Dal lato comune, invece, tutto tace. Anni di lassismo, purtroppo, hanno portato ai dati preoccupanti che leggiamo oggi. Sarebbe ora di svegliarsi e di proporre finalmente soluzioni concrete e strutturali a questa gravissima emergenza”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma