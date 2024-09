Inaugurazione della restaurata opera Grande Ferro R di Alberto Burri, video e girato

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 In occasione dell’inaugurazione dell’opera restaurata Grande Ferro R di Alberto Burri

dal link è scaricabile il girato

https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kuebz1/yluqs4/uf/4/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9aZUk0SDJyV2ticEowRDQ?_d=98F&_c=f184ef6a [1]

da questo link il video montato

https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kuebz1/yluqs4/uf/5/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9DbURhdmoxblFNVEFaNFM?_d=98F&_c=2d80d2b6 [2]

*/Il restauro del Grande Ferro R di Alberto Burri/*

Lo scorso autunno in occasione dell’*VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo* Ravenna ha voluto rendere omaggio ad *Aberto Burri* con l’importante mostra /BURRIRAVENNAORO/ esponendo significativi cicli pittorici realizzati negli anni Novanta in stretta relazione con la storia artistica della città. Nello stesso periodo Burri realizza */Grande Ferro R/**,* scultura metallica dipinta di rosso, acquisita dal gruppo Ferruzzi per donarla alla città di Ravenna e tuttora situata nel piazzale antistante il Palazzo delle Arti e dello Sport Mauro De André. La forma della scultura presenta diverse possibili interpretazioni a partire da una stilizzata carena di nave rovesciata, oppure dita di due mani pronte a congiungersi o, più semplicemente, come arco interrotto, tutte possibili spiegazioni che testimoniavano con chiarezza la fase creativa dell’artista. L’opera è una struttura imponente di 10 metri di altezza e 16 di base.

La mostra del 2023 è stata l’occasione per avviare un percorso di valorizzazione e tutela dell’opera patrimonio della città. “Siamo molto orgogliosi – dichiara il *Sindaco Michele de Pascale* – di restituire a distanza di oltre trent’anni al /Grande Ferro R/ il suo aspetto originario. Attraverso questo restauro non abbiamo solo compiuto un atto doveroso, in termini di tutela e valorizzazione, nei confronti di uno degli esempi più importanti e significativi di arte pubblica che, attraverso l’impegno e l’investimento del Gruppo Ferruzzi, il secolo scorso ha lasciato alla nostra città, ma abbiamo voluto anche dare risposta ad un sentimento diffuso che lega i ravennati al /Grande Ferro/. In questo senso riteniamo molto importante essere giunti alla definizione di un protocollo istituendo una fascia di rispetto, che tuteli maggiormente la visibilità e dignità dell’opera”.

L’attento restauro, coadiuvato dall’Area Infrastrutture Civili Servizio Edilizia Pubblica, U.O. Edifici Vincolati del Comune di Ravenna in collaborazione con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, è stato realizzato dal Laboratorio del Restauro di Ravenna e dall’impresa Il Pennello di Faenza che, dopo un’attenta analisi hanno portato l’opera allo splendore originario.

Come afferma l’assessore alla Cultura* Fabio Sbaraglia* “Il restauro che oggi presentiamo rappresenta uno dei frutti più importanti di una relazione che a partire dalla mostra /BURRIRAVENNAORO/, realizzata al MAR nel 2023, si è stretta tra la nostra città e la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. Oltre al restauro infatti, il /Grande Ferro/ /R/ sarà seguito anche da un protocollo di tutela e valorizzazione sottoscritto proprio insieme alla Fondazione Burri, la quale ha deciso contestualmente di concedere in comodato al MAR anche un’opera del maestro che entrerà presto a far parte dei percorsi di visita del museo”.

Claudia Graziani

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [3]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kuebz1/yluqs4/uf/6/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9aZUk0SDJyV2ticEowRDQ?_d=98F&_c=275f42e7

[3] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=kuebz1&_t=3ef6a49a