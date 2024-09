(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

CORTILE DI FRANCESCO: IL RINGRAZIAMENTO DELLA COMUNITÀ

DEI FRATI DEL SACRO CONVENTO

Il Cortile non finisce: i prossimi appuntamenti per l’anniversario delle stimmate

ASSISI (PG), 16 SET – A conclusione dei quattro giorni clou con gli eventi che si sono tenuti nel

complesso della Basilica e Sacro Convento di San Francesco in Assisi in occasione della decima

edizione del Cortile di Francesco, dal titolo “CorporalMente” (12-15 settembre), la comunità

francescana del Sacro Convento esprime la propria gratitudine alle numerose persone che hanno

preso parte agli appuntamenti e a tutti coloro che a diverso titolo (dalla comunicazione

all’organizzazione, dal sostegno economico dei singoli, delle istituzioni o delle imprese alla

condivisione del percorso culturale e valoriale) lo hanno reso possibile.

«Il Cortile di Francesco in questa decima edizione – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv,

direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – ha fatto un passo avanti sulla via della

maturità come luogo dove la cultura è anzitutto mutuo arricchimento attraverso la condivisione

delle differenze e il rispetto reciproco. La fraternità è proprio questo: la consapevolezza e la ferma

decisione di riconoscere il dono che l’altro è: per me, per noi, per tutti. La partecipazione di tante

persone ai diversi eventi proposti, nonostante il meteo non sempre clemente, mi sembra confermare

che abbiamo affrontato temi ed esperienze che ci riguardano e toccano la mente e il cuore: anzi ci

toccano CorporalMente!

Abbiamo riflettuto e fatto esperienza infatti della nostra umanità, che è corpo e spirito, materia e

interiorità inseparabili e interconnesse da tanti punti di vista: CorporalMente è stato la declinazione

culturale dell’anniversario delle stimmate di Francesco. Per questo la data del centenario, il 17

settembre: sarà caratterizzata, oltre agli appuntamenti liturgici, dalla prima di “La Verna Oratorio

sulle stimmate” nella chiesa superiore della Basilica alle 19. Un centenario che vuole essere

un’opportunità per tutti, credenti e non, per lasciarci provocare da san Francesco: la forza

dell’amore cura la mente e il corpo e fa in modo che le ferite della vita che ciascuno ritrova in sé

diventino feritoie di speranza».

Il Cortile di Francesco, quindi, non è finito: già da domani, martedì 17 settembre, riprenderanno

gli appuntamenti. Nel giorno in cui sarà celebrato l’anniversario delle stimmate si svolgerà, alle 19

nella chiesa superiore della Basilica, la prima di “La Verna. Oratorio sulle stimmate” con

l’esibizione della corale Verbum Dei e la direzione del M° Giovanni Proietti Modi.

Seguici online

Canale WhatsApp:

https://bit.ly/43sFDB0

Sito della Basilica: sanfrancescoassisi.org

Facebook: San Francesco d’Assisi

Canale YouTube liturgico:

@BasilicaSanFrancescodAssisi

Sito della Rivista: sanfrancesco.org

Instagram: @sanfrancescoassisi

Canale YouTube culturale:

@SanFrancescoAssisi

Cortile di Francesco: cortiledifrancesco.it

(Twitter): @francescoassisi

Canale YouTube Cortile di Francesco:

@cortiledifrancesco

Venerdì 20 settembre, alle 21, nella Sala Stampa del Sacro Convento, si terrà il convegno dal titolo

“Coltivare il cielo”. Prenderanno parte all’incontro Stefania De Pascale, Professoressa ordinaria di

Orticoltura e Floricoltura presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II, ed Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer a Parigi per l’Agenzia Spaziale Europea.

Modererà Antonio Pascale, scrittore, saggista, autore televisivo e teatrale, divulgatore scientifico e

ispettore agrario al Ministero delle Politiche Agricole. Seguirà al convegno l’osservazione al

telescopio presso il Giardino del Maestro di San Francesco. L’evento è realizzato in collaborazione

con Umbria Green Festival ed il Gruppo Astrofili Monte Subasio.

A chiudere il programma degli appuntamenti sarà, domenica 22 settembre alle 21 nella chiesa

superiore della Basilica, in prossimità della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite

(21 settembre), il Concerto per la pace a cura della Cappella Musicale della Basilica di San

Francesco, con la direzione del M° Peter Hrdy, OFMConv, in collaborazione con Associazione

Progetto Enarmonia di Sassari.

Il Cortile di Francesco è un evento realizzato dalla comunità dei frati minori conventuali del Sacro

Convento di Assisi con il patrocinio di Provincia di Perugia, Rai Umbria, Diocesi di Assisi – Nocera

Umbra – Gualdo Tadino e Ministro per le disabilità. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della

Città di Assisi, della Fondazione Perugia, di Comieco, Consulta Fondazioni Umbre, Colacem,

Colabeton, Financo, Aboca, Arpa, Kimia, Susa, Valle di Assisi, Authentica, Vitakraft, Media

Salutis, Borgobrufa, Umbraflor e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. L’evento è realizzato in

collaborazione con Regione Umbria, Umbria Green Festival, Centro Laudato Si’ Assisi, Ordine dei

Giornalisti Consiglio Regionale dell’Umbria, Istituto Serafico di Assisi, Orizzonti Digitali,

Associazione Mozart Italia, Opera Morlacchi, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Radio

Subasio e Area4 Group. Media partner: Rai, Corriere dell’Umbria, Umbria TV, La Voce, Radio

Vaticana, Vatican News, L’Osservatore Romano e Radio Subasio. Official Carrier Trenitalia,

Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

I panel e le tavole rotonde dei giorni scorsi sono disponibili sul canale YouTube Cortile di

Francesco

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati:

WEB – www.cortiledifrancesco.it

FACEBOOK – Cortile di Francesco Assisi

INSTAGRAM – cortiledifrancesco

Sostieni il Cortile di Francesco: https://www.cortiledifrancesco.it/support-us

Le foto sono disponibili al link https://bit.ly/MEDIA_PRESS_KIT

