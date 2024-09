(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 PUGLIA. LA SALANDRA (FDI), SECONDO APPALTO DI EMILIANO AI FRATELLI? POLITICA DI COMPROMESSO HA STANCATO

“Con Emiliano in Puglia vige una politica di compromesso che fa male a tutti, naturalmente nell’assordante silenzio della sinistra. È notizia di oggi che, dopo il primo affidamento diretto di 41mila euro all’azienda dei suoi fratelli, ci sarebbe anche un secondo appalto di 36mila euro, sempre alla Emiliano srl, questa volta stoppato, presumibilmente dopo il clamore suscitato in queste ore. Due forniture dalla stessa azienda, per la stessa categoria, abbastanza anomali nella procedura, di cui nessuno si sarebbe accorto, potrebbero far ipotizzare forse anche un aggiramento di qualche norma. Il Governatore pugliese sarebbe ricascato nel solito non saperne nulla, così come quando, prima dell’arresto, avvisò di una indagine a suo carico l’ex assessore Pisicchio invitandolo alle dimissioni, come quando fu arrestato l’ex capo della Protezione civile Lerario e con le stesse nonchalance e ragioni di opportunità di quando ha accasato in Regione Puglia la sua compagna con il ruolo di portavoce. Sul resto: stress idrico, emergenza sanitaria in Puglia, sprechi dell’ospedale Covid, Asl in crisi, tutto tace. Ai giochini e ai passi indietro di Emiliano siamo abituati ma la doppia morale del Pd francamente a questo punto ha stancato i pugliesi e non solo”. Così in una nota il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati