INVITO STAMPA PER “GREENTECH GLOBAL FORUM 2024”

“GREENTECH GLOBAL FORUM 2024”

Roma, lunedì 16 settembre 2024, Complesso Gazometro

Ostiense, via del Commercio 9, ore 11

Roma, 15 settembre 2024 – Domani, lunedì 16 settembre, la Regione Lazio, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Simest (Società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione), Sace (Agenzia italiana per il credito all’esportazione), Ice (Agenzia per il Commercio Estero), Unindustria, Assocamerestero e con il supporto di Intesa Sanpaolo, presenta il “Greentech Global Forum”, l’evento internazionale di matching sulle tecnologie per la Transizione Energetica, l’Economia Circolare, l’e-Mobility, la Blue Economy. Si tratta di una opportunità unica per le imprese per avviare nuovi progetti con partner internazionali, conoscere le esperienze di successo e gli strumenti finanziari disponibili.

Nel corso dell’evento saranno presentati due protocolli d’intesa con Ice e Simest.

Intervengono al Greentech Global Forum 2024:

Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio;

Roberta Angelilli – vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione;

Roberto Gabrielli – direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo;

Filippo Giansante – presidente Sace;

Pasquale Salzano – presidente Simest;

Matteo Zoppas – presidente Ice;

Francesco Marcolini – presidente di Lazio Innova.

A seguire Focus su “Finance for Internationalization” con Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la promozione del Sistema Paese Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Giovanni Turriziani, vicepresidente di Unindustria con responsabilità per la Green Economy; Mario Pozza, presidente Assocamerestero; Anna Roscio, executive director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo; Laura Tassinari Zugni Tauro, direttore Area Internazionalizzazione Cluster di Lazio Innova.