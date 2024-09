(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Potenza, 15 settembre 2024

Cupparo inaugura l’anno scolastico in due istituti

L’assessore Francesco Cupparo, con deleghe allo sviluppo economico, al lavoro, alla formazione ed all’istruzione, ha scelto di inaugurate l’anno scolastico in due degli 86 Istituti della Basilicata: domani 16 settembre al Pentasuglia di Matera e martedì 17 settembre in provincia di Potenza, all’Istituto Sinisgalli di Senise.

“E’ questo – dice l’assessore – un nuovo anno per la scuola lucana ancora all’insegna del calo delle iscrizioni. Quasi 2 mila alunni in meno. Ciononostante l’organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato dal Ministero dell’istruzione e del Merito è rimasto invariato rispetto all’anno scolastico precedente. Questo ha consentito, nella definizione delle classi e nell’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche, di tener conto delle specificità del

territorio e di assicurare a tutti gli studenti e studentesse della regione di fruire dello stesso diritto sostanziale all’istruzione. Ma non nascondiamo la preoccupazione. Per questo anche a nome del presidente Bardi, a Matera e Senise, rinnoverò l’impegno a salvaguardare il diritto all’istruzione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”. L’assessore illustrerà le attività che ha pianificato con gli Uffici dell’assessorato da mettere in campo già nel prossimo trimestre.