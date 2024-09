(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 CULTURA. DOMANI A PALAZZO REALE L’ANTEPRIMA STAMPA DELLA MOSTRA “MIKE BONGIORNO. 1924-2024”Milano, 15 settembre 2024 – Domani, lunedì 16 settembre, alle ore 11, nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, in piazza Duomo 14 (3° piano), l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra “Mike Bongiorno. 1924-2024”, dedicata al grande presentatore televisivo in occasione dei cent’anni dalla nascita.Segue visita in anteprima alla mostra.La mostra è in programma delle sale di Palazzo Reale dal 17 settembre al 17 novembre 2024.

