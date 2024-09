aun 15 settembre 2024 (pag 1 + link foto e video)

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Direttore responsabile: Francesco Antonio Arcuti

ANNO 45 – N.178 domenica 15 settembre 2024

(agenzia umbria notizie)

Cult 25

Umbria Cinema: grande successo della seconda serata

all’insegna del divertimento,

(aun) – Todi, 15 sett.024 – Grande successo per la

seconda serata di Umbria Cinema, il Festival che sta

animando le piazze di Todi avviandosi alla sua

conclusione. L’iniziativa è promossa da Regione Umbria,

dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista

Paolo Genovese, presidente della Umbria Film Commission.

La serata di sabato 14 settembre, condotta da Andrea

Perroni e Greta Mauro, e con l’accompagnamento musicale

dell’Orchestraccia, ha visto la consegna dei premi

ufficiali di Umbria Cinema ai film in Concorso.

MIGLIOR FILM: “Confidenza” di Daniele Luchetti, premio

che è stato consegnato da Rolando Ravello

MIGLIOR ATTRICE: Valeria Golino per “Te l’avevo detto” di

Ginevra Elkann, che è stato consegnato da Francesca Summa

MIGLIOR ATTORE: Marco D’Amore per “Caracas”, premiato da

Vittoria Puccini

MIGLIOR REGIA: Piero Messina per “Another End”, premiato

da Nicoletta Ercole

MIGLIOR SCENEGGIATURA: Ginevra Elkann e Chiara Barzini

per “Te l’avevo detto”. Ha consegnato il premio Maddalena

Raineri

MIGLIOR OPERA PRIMA: Margherita Vicario per “Gloria!”,

che è stato ritirato dalla protagonista Veronica Lucchesi

(La Rappresentante di Lista), e consegnato da

Massimiliano Bruno

L’attore Paolo Calabresi ha presentato il suo libro

“Tutti gli uomini che non sono. Storia vera di una falsa

identità”.

Il comico e presentatore Max Giusti, con il suo

spettacolo “Bollicine”, ha intrattenuto ed entusiasmato

il pubblico per oltre un’ora.

Tra gli eventi collaterali del Festival, nel pomeriggio

si è svolta presso la sala affrescata del Museo

Pinacoteca nel Palazzo Comunale la presentazione del

libro “Cento storie per cento canzoni” di Luca

Barbarossa, con intervista a cura della giornalista Sonia

Serafini.

Il cantautore ha salutato anche il pubblico di Umbria

Cinema salendo sul palco di Piazza del Popolo durante la

serata.

Red/ig