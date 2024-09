(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

SANITÀ. CATELLANI (LEGA): "INATTENDIBILI I DATI SUI CAU DELLA REGIONE"

BOLOGNA, 14 SET – “Così come sono stati impostati dalla Giunta regionale i

CAU sono un ibrido tra sanità ospedaliera e territoriale che in molti casi

non hanno realmente alleggerito i Pronto soccorso, finendo invece per

sostituire i medici di Medicina Generale”. Questo il commento rilasciato

dalla consigliera regionale della Lega Maura Catellani a proposito degli

ultimi dati forniti dalla Regione sugli accessi alle strutture di

assistenza e urgenza.

“Come ammette lo stesso Assessore regionale Donini quando parla della

necessità di migliorare l’analisi dei dati di accesso ai CAU perché non

omogenea in tutto il territorio regionale, non convince l’affidabilità

degli stessi dati diffusi dalla Regione – ha proseguito Catellani– Infatti,

diffondere dati basati sui codici bianchi e verdi è una banalizzazione,

efficace dal punto di vista comunicativo ma che non rappresentativa dei

risultati reali in termini di qualità e quantità delle prestazioni erogate.

Sarebbe più opportuno ragionare sulle casistiche distinguendo tra urgenze

differibili da CAU e urgenze indifferibili da Pronto soccorso. In questo

modo si terrebbe conto anche dei codici azzurri come urgenze differibili.”

“Come Lega non siamo contro a priori ai CAU – ha concluso Catellani –

Riteniamo invece che dovrebbero essere potenziati e meglio integrati con la

sanità territoriale ed ospedaliera.”

