Roma, 14 Settembre 2024

sab 14 settembre 2024 Oprol: concluso corso assaggiatori olio

Si è concluso il corso di primo livello per ” l’idoneità fisica

all’assaggio dell’olio”.

Questo corso voluto da Oprol – Organizzazioni Produttori Olivicoli Lucani

– rappresenta una delle tante tappe di un percorso per meglio conoscere e

far conoscere il mondo dell’olio extravergine d’oliva.

Partners di eccezione di questo evento sono stati Italia Olivicola e la OP

Oliveti Terra di Bari.

Una settimana densa di appuntamenti dove guidati da uno dei massimi esperti

mondiali della materia il dottor Nicola Petrucci è stato possibile

approfondire tutte quelle tematiche e quelle nozioni per riconoscere l’olio

extravergine di oliva.

Analisi olfattive, si sono alternate ad analisi sensoriali per meglio

comprendere ed individuare pregi e difetti del principe della dieta

mediterranea. Al fine della sua giusta definizione come previsto dalla

legge.

Difatti il ruolo dell’assaggiatore di olio diventa insostituibile e

voluto dalla legge per sostenere la produzione e la messa in commercio di

un alimento, perché parlando di olio di questo si tratta, che sia salubre

e privo di difetti.

Non sono mancate lezioni di agronomia e di gestione dell’oliveto per

meglio comprendere, come poter intervenire in campo per il miglioramento

di questa importante coltivazione.

La giornata conclusiva è avvenuta presso la struttura della Finoliva Global

Service struttura nazionale di riferimento per la commercializzazione

dell’olio extravergine di oliva 100% italiano, Dop, Bio e Igp.

Un’ ultima giornata che ha visto le visite oltre che negli stabilimenti

di stoccaggio e confezionamento anche presso i laboratori accreditati per

l’analisi chimica degli oli. Con una lezione di approfondimento sulla

chimica che ruota intorno al mondo degli oli.

Per Paolo Colonna, presidente Oprol, è stata una grande occasione per

approfondire il mondo dell’olio extravergine di oliva fatto di sentori e

profumi. Ma soprattutto di grandi competenze questo per non affidare al

caso le nostre produzioni e soprattutto è meglio tutelare il consumatore al

quale deve essere garantito un prodotto sempre più salubre e con gli altri

valori nutrizionali. La nostra OP Oprol continuerà in questo percorso di

miglioramento delle conoscenze dell’olio extravergine di oliva destinato ai

propri associati e tutti coloro che intendono avvicinarsi a questo mondo.