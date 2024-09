Nota stampa controlli straordinari Carabinieri Merano

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 MERANO: CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI. ARRESTATO STRANIERO

CON PIU’ DI 2 KG DI COCAINA E DENUNCIATO UN DICIOTTENNE IN POSSESSO DI

COLTELLO E DROGA.

Incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Merano,

finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, in particolare, al contrasto dello spaccio di sostanze

stupefacenti nelle piazze del Burgraviato. Nei giorni scorsi, durante controlli straordinari:

– i Carabinieri di Merano hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero residente a Merano, già

noto alle forze dell’ordine, che deteneva sulla sua persona oltre 40 dosi di cocaina, notato aggirarsi

con la propria autovettura nelle strade del centro e intrattenersi, in modo sospetto, con più persone.

I militari hanno poi proceduto alla perquisizione della sua abitazione, dove l’uomo nascondeva altra

cocaina del peso di quasi 2 Kg e marijuana nel quantitativo di 300 grammi, insieme a due bilancini

di precisione e alla somma di denaro contante pari ad euro 31.000 circa, evidente provento dello

smercio degli stupefacenti. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bolzano;

– i Carabinieri della Stazione di Postal, all’esterno di un locale pubblico, hanno proceduto al controllo

di un diciottenne, trovato in possesso di un coltello e di una dose di sostanza stupefacente del tipo

hashish. Il giovane è stato deferito all’A.G. per il porto ingiustificato del coltello e segnalato al

Commissariato del Governo per la detenzione dell’hashish.

Il Col. Raffaele Rivola, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, ha evidenziato come “i

risultati conseguiti nel corso del servizio dimostrano, ancora una volta, quanto sia necessario

continuare nell’attività di controllo e prevenzione sul territorio. Questi servizi si ripeteranno per

mantenere sempre elevato il livello di attenzione e garantire ai cittadini le migliori condizioni di

sicurezza”.