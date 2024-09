(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 12 settembre 2024

NOTA: per la divulgazione.

CONTATTO: Cap. Giovan Maria SEU (Cp. CC Macomer).

COMUNICATO STAMPA

Compagnia CC di Macomer

Macomer (NU) – Codice rosso, 38enne arrestato dai Carabinieri.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Macomer per una vicenda di

maltrattamenti in famiglia, in esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Oristano su richiesta della locale Procura della

Repubblica.

L’indagato, dal mese di marzo 2024, era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla

sua ex.

Le violazioni accertate dai militari e refertate all’Autorità Giudiziaria hanno portato all’aggravamento

della misura e per il 38enne sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’ultimo episodio di violenza risale a pochi giorni fa. A Budoni aveva aggredito fisicamente la vittima

ed era stato arrestato dai carabinieri nella flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari o

conviventi.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari

e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.