(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 *Inaugurata a Roncalceci la biblioteca – punto di lettura Iqbal Masih*

Biblioteca scolastica, ma anche punto di lettura per tutta la comunità, a Roncalceci la biblioteca Iqbal Masih si rinnova e si arricchisce di un nuovo servizio fruibile da tutti i cittadini.

La biblioteca, che si trova nei locali della scuola primaria Martiri del Montone, in via Sauro Babini 113, è stata inaugurata questa mattina dopo una serie di interventi urgenti a seguito dell’alluvione. Oltre ai lavori che hanno riguardato l’edificio scolastico, la palestra e gli spogliatoi della scuola, è stato allestito anche un punto di lettura con la doppia funzione di biblioteca scolastica per gli alunni e di luogo aperto a tutta la comunità. A partire da ottobre la biblioteca sarà aperta al pubblico il venerdì e il sabato dalle 15 alle 18 e conterrà albi illustrati, romanzi, fumetti, libri divulgativi e scientifici tutti disponibili al prestito; sarà inoltre possibile fruire del prestito librario e di un ricco programma di attività pensate per i più giovani. Per la realizzazione di questo nuovo servizio è stato realizzato un ingresso indipendente da quello scolastico, sistemato il vialetto d’accesso, installati il cancello pedonale e la nuova illuminazione. Inoltre è stato allestito anche uno spazio di lettura all’aperto con appositi arredi.

L’intervento è stato realizzato grazie alla raccolta fondi “Un aiuto subito Emilia-Romagna” promossa da Corriere della Sera – La 7, con il contributo di Banca Mediolanum – Mondadori Media e Unione proprietari bagni di Forte dei Farmi e le donazioni di Coconino Press e Associazione nazionale bersaglieri – sezione di Ravenna.

“La scuola di Roncalceci – *dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore a Cultura e Scuola Fabio Sbaraglia* – si rinnova dopo l’alluvione e si arricchisce di uno spazio importante sia dal punto di vista didattico che di servizio a disposizione di tutta la comunità. Negli scorsi mesi sono stati svolti interventi pensati per rendere la biblioteca, ma anche l’area esterna, un ambiente rinnovato e aperto, con l’obiettivo di poter essere fruito da tutta la comunità di Roncalceci. Gli arredi sono stati pensati per essere utilizzati anche dai lettori più piccoli e grazie al supporto della Biblioteca Classense abbiamo ampliato la disponibilità di libri e supporti multimediali, così da rispondere alle esigenze di tutti coloro che vorranno utilizzare questo rinnovato spazio. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. L’auspicio è che la sperimentazione di questa nuova biblioteca possa fare da apripista ad ulteriori progetti analoghi in altri territori del forese”.

All’inaugurazione erano presenti tra gli altri, oltre al sindaco Michele de Pascale e all’assessore Sbaraglia, la dirigente scolastica Pierangela Izzi, la presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense Patrizia Ravagli e la presidente del consiglio territoriale di Roncalceci Susanna Tassinari.

