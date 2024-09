Fwd: seganalazione Talent Academy

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

*Oggetto: *seganalazione Talent Academy

Buongiorno, come di consueto vi inoltriamo una breve ma importante notizia

per due nostre allieve. Vi preghiamo la vostra cortese diffusione!

Dopo molti successi in concorsi nazionali di danza due allieve della Talent

Academy di Figline Valdarno, Matilde Gori e Camilla Bazzani, hanno superato

con molta soddisfazione l’audizione per entrare a far parte dell’Accademia

del Balletto di Roma, che da sempre promuove la danza d’autore italiana

portandola nel mondo.

Complimenti a Camilla e Matilde per i loro successi ma soprattutto per il