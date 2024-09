EUROPEI CICLISMO – BIS DELLA WIEBES, BALSAMO ARGENTO

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 EUROPEI CICLISMO – ARGENTO DI ELISA BALSAMO NELLA PROVA ELITEVINTA DALL’OLANDESE WIEBES. E’ LA QUINTA MEDAGLIA PER L’ITALIA

Epilogo in volata e nuovo successo dell’olandese che bissa quello del 2022 sempre davanti alla piemontese. Quinta medaglia per l’Italia agli Europei nel Limburgo belga

LIMBURG (14/09) – L’Olanda continua a dettare legge ai Campionati Europei femminili. In nove edizioni ha vinto otto volte, compresa quella odierna con Lorena Wiebes in volata davanti a Elisa Balsamo e alla polacca Daria Pikulik.

Una medaglia d’argento, la prima per la spedizione azzurra qui nel Limburgo belga, che deve far felice l’atleta piemontese e tutta la squadra azzurra, oggi protagoniste nell’attesa volata finale quando si è materializzato il trenino azzurro in grado di frantumare quello orange, ma non di mortificare le velleità della dominatrice della stagione, che è scattata ai 200 metri facendo il vuoto.

Elisa Balsamo è alla seconda piazza d’onore ai campionati continentali dopo quello nel 2022, sempre alle spalle della Wiebes. Per la spedizione azzurra si tratta della quinta medaglia di questa edizione dei Campionati europei. Il bottino azzurro al momento è di due ori, un argento e due bronzi.

Il CT Paolo Sangalli commenta la prestazione: “Quando si vince una medaglia di argento, dopo una bella prestazione di squadra, rimane un po’ l’amaro in bocca. Poi, però, con il passare dei minuti ci si rende conto di quanto fatto, del valore dell’avversario e si riesce ad apprezzare, com’è giusto che sia, questo risultato. Insieme al bronzo di ieri (di Camilla Eleonora Gasparrini tra le U23, ndr) ci regala un Europeo fino ad oggi più che soddisfacente.”

Nella gara della mattina degli juniores, ha vinto il novegese Ørn-Kristoff, davanti allo spagnolo Alvarez Martinez e al francese Seixas. I tre sono evasi dal gruppo a metà gara e mai più ripresi. Primo degli italiani, Ludovico Mellano, è giunto ottavo.

Nella foto SprintCyclingAgency il podio donne élite