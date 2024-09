(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

CALCIOSOCIALE, ONORATO: “SOLIDARIETÁ A MASSIMO VALLATI. CLIMA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI È INQUIETANTE”

Roma, 14 settembre 2024 – “ Il clima che si respira sugli impianti sportivi di Roma, soprattutto nei quartieri più popolari, comincia a essere davvero inquietante e preoccupante. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Vallati, fondatore e anima al Corviale del CalcioSociale, un’opera preziosa per la comunità del luogo e di tutta la città. Il progetto non deve fermarsi, ma continuare con ancora più convinzione nella missione di integrazione e inclusione. Ci affidiamo alle autorità competenti per accertare le responsabilità: atti intimidatori e violenti non possono mai essere tollerati, nello sport come in ogni altro ambito delle nostre vite ”.

Lo dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.