(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 *Ambiente Svenduto. Mazzarano: “Taranto offesa e derisa. Intervenga il

Presidente della Repubblica”*

“La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Lecce Sezione distaccata di

Taranto, di azzerare il processo contro l’inquinamento ambientale di

Taranto (rubricato Ambiente Svenduto), è un oltraggio alle sofferenze dei

tarantini e mortifica le aspettative di giustizia di una comunità intera”.

Così il presidente della Commissione Ambiente della Regione Michele

Mazzarano.

“Questo processo ha portato con sé un pesante carico di attese da parte di

un territorio che ha pagato tanto in termini di vite umane e di occasioni

di sviluppo alternativo perse.

Per queste incontestabili ragioni, sono comprensibili e condivisibili le

numerose manifestazioni di dolore e rabbia.

In questo momento di amarezza e sgomento serve l’intervento, non

consolatorio ma riparatore, delle massime cariche istituzionali perché la

domanda di giustizia di Taranto esprime la domanda di giustizia di tutto il

Paese per la violazione di diritti costituzionalmente protetti come la

tutela della salute, del lavoro sicuro e non nocivo, e dell’ambiente”.