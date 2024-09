COMUNICATO STAMPA – Non solo Perdono a Incisa: ecco gli appuntamenti del fine settimana in città

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Non solo Perdono a Incisa: ecco gli appuntamenti del fine settimana in

città

*Tanti gli appuntamenti in centro e nelle frazioni*

Oltre al* Perdono di Incisa* (in programma dal* 13 al 17 giugno;* qui il

calendario completo delle iniziative

:

https://www.comunefiv.it/novita/perdonoincisa2024/ ), sul territorio sono

previsti anche altri eventi nel fine settimana, patrocinati dal Comune.

Ecco di seguito quali.

*Sabato 14 settembre:*

– *Diabete e Sport,* una staffetta coordinata e gestita da A.S.D.

Weloveinsulina Team con la collaborazione di società sportive CONI, CSI,

FIDAL, UISP attraverso i loro staffettisti; A.T.B.G.D. (Associazione

Toscana Bambini e Giovani con Diabete), Misericordia della Valdambra e

altre associazioni di volontariato. La partenza è fissata ad Arezzo, in

piazza San Domenico, alle 6.30. Seguirà un *convegno* divulgativo su

diabete di tipo 1 e la pratica sportiva (presso l’Oratorio San Leo in Via

Niccolò Paganini 5, ore 9.30) per poi partire con la staffetta, che* toccherà

anche Burchio* nel pomeriggio. Per saperne di più si rimanda al sito

dell’evento

:

https://www.weloveinsulina.it/la-staffetta-del-cuore-14-09-2024/;

*- ore 9*, iniziativa *”Puliamo il Poggio… per rispettare l’ambiente” *con

ritrovo in piazza del Giaggiolo e colazione offerta dalla *SMS Poggio alla

Croce nell’ambito del cartellone “Estate al Poggio 2024″*;

– *ore 16 gara 24° Trofeo Città di Figline,* gara ciclistica categoria

giovanissimi, organizzata dall’ASD Ciclistica figlinese con partenza da

piazza Ficino;

– *ore 20.30 *percorso formativo per famiglie dal titolo* “Sessualità e