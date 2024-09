(ARC) Partecipate: Zilli, nuovo Cda FVG Energia prosegue percorso virtuoso

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Udine, 13 sett – “La sensibilit? della Regione verso un modello

per la strategia ambientale del Friuli Venezia Giulia trova oggi

sintesi nella nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che

guider? FVG Energia, il cui assetto entra nella sua piena

operativit? con un organo amministrativo collegiale e con un

bilancio in utile”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a

margine dell’assemblea di FVG Energia svoltasi oggi a Udine, nel

corso della quale si ? provveduto a nominare il nuovo Consiglio

di amministrazione della societ? in house che sar? presieduto da

Franco Baritussio.

“Un ringraziamento va al presidente Alberto Toneatto per l’ottimo

lavoro svolto e che ha contribuito a gestire nel modo migliore la

delicata fase di passaggio della societ? da Ucit srl in Fvg

Energia, come disposto dalla Legge regionale 18 del 29 novembre

2022 – ha aggiunto Zilli -, che ha comportato sostanziali

modifiche sia strutturali sia in termini di nuove competenze

acquisite. Un augurio, quindi, di buon lavoro a tutto il nuovo

Consiglio di amministrazione, certa che il loro operato sapr?

tradurre al meglio gli obiettivi della Regione in campo

energetico, soprattutto in relazione alle esigenze specifiche di

tutto il territorio”.

La designazione di Franco Baritussio aveva avuto il via libera

della Giunta delle nomine del Consiglio regionale lo scorso

luglio. Il Cda si completa con i consiglieri Alfrida Bearzotti e

Ferruccio Anzit, e rester? in carica per tre esercizi fino alla

data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio che

chiuder? al 31 dicembre 2026.

