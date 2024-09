(ACON) DATI ISTAT. GRUPPO FI: FVG PROMOSSO, AVANTI CON CRESCITA ECONOMICA

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 (ACON) Trieste, 13 set – “Aumenta l’occupazione, cala la

disoccupazione, sempre pi? sottile il gender gap, ovvero la

differenza tra i compensi di uomini e donne che svolgono la

stessa professione. I dati Istat del secondo trimestre promuovono

la Maggioranza di Centrodestra in Friuli Venezia Giulia”.

Cos?, in una nota, il gruppo regionale di Forza Italia, composto

da Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco.

Secondo i consiglieri forzisti questi numeri “incoraggiano a

proseguire sulla strada della crescita economica, dello sviluppo

sostenibile e dell’innovazione. Il Friuli Venezia Giulia, anche

grazie al ruolo che Forza Italia interpreta grazie al Ministro

degli Esteri Antonio Tajani, ? sempre pi? al centro della nuova

Europa, mai cos? baricentrico per i rapporti diplomatici ed

economici tra Italia e balcani e proiettato verso una nuova

dimensione in termini di nuove professioni e opportunit?

occupazionali in settori in espansione”.

Secondo il gruppo Forza Italia, soprattutto, sono “evidenti i

meriti dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani, dei nostri

commercianti e dei nostri lavoratori, veri artefici di questo

grande risultato. Il territorio raccoglie i frutti del buon

governo di questa Maggioranza”.

ACON/COM/sm

130916 SET 24