(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Migranti: Bergamini (Lega) Salvini a processo per aver posto freno a problema immigrazione

Roma, 12 set. – “È assurdo vedere Matteo Salvini a processo solamente per aver difeso i confini dell’Italia, un impegno che aveva preso con gli italiani e che da ministro ha portato avanti con fermezza, dimostrando di poter risolvere il problema dell’immigrazione e di poter porre un freno a quello che era diventato un fenomeno invasivo per il Paese. Riteniamo sia inconcepibile che si cerchi oggi di condannare un ministro solo per aver fatto ciò che andava fatto”.

Così il deputato della Lega Davide Bergamini.