(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Enti locali, Abbruzzetti (ALI Lazio): “Buon lavoro a sindaco Gualtieri neo

presidente di ALI”

Roma, 12 settembre. “Le mie più sincere Congratulazioni al neo eletto

Presidente di ALI Autonomie Locali Italiane, il sindaco di Roma Roberto

Gualtieri’, ha dichiarato in una nota il Presidente di ALI Lazio e sindaco

di Riano, Luca Abbruzzetti. “L’elezione per acclamazione di Gualtieri alla

presidenza di ALI, in occasione dell’assemblea congressuale

dell’Associazione, ha rappresentato un momento di entusiasmo e di orgoglio

da parte degli amministratori locali presenti questi mattina in

Campidoglio. Congresso che è stato celebrato, oggi, dopo un’importante

stagione di rilancio ad opera del Presidente uscente, Matteo Ricci”, ha

proseguito Abbruzzetti, che nel corso del suo intervento ha ricordato

Giacomo Matteotti, fondatore della Lega dei Comuni Socialisti. “Ognuno di

noi ha scelto di lavorare per i nostri territori e per i nostri cittadini”

, ha detto rivolgendomi alla platea congressuale di sindaci e

amministratori locali presenti. “Viviamo sotto la pressione delle nostre

responsabilità, un ruolo per cui si richiede spirito di abnegazione. A

Gualtieri rivolgo da parte mia e a nome di ALI Lazio i migliori auguri di

buon lavoro, con la certezza che forte della sua consolidata esperienza

politica e amministrativa, nonché delle qualità professionali e umane che

lo contraddistinguono, saprà guidare nel modo migliore l’Associazione delle

Autonomie Locali”, ha concluso il Presidente di ALI Lazio.