Comunicato stampa: Il Vicesindaco Gianni Grandu ha accolto la delegazione cinese degli aquiloni al Festival di Cervia Volante.

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Cervia accoglie la Cina: un legame lungo 37 anni attraverso il filo degli aquiloni

Il Vicesindaco Gianni Grandu ha accolto la delegazione cinese

Un evento carico di emozione e significato storico ha avuto luogo a Cervia, dove una delegazione della Weifang International Kite Association ha ricambiato, dopo 37 anni, la visita fatta dall’associazione Cervia Volante al famoso festival degli aquiloni di Weifang. Un incontro che ha rinsaldato un legame internazionale, nato sotto il cielo colorato degli aquiloni, e che promette di aprire nuove prospettive di collaborazione tra le due città.

Nel 1987, l'associazione Cervia Volante partecipò al grandioso festival degli aquiloni di Weifang, in Cina, piantando il seme di un'amicizia che oggi, a distanza di oltre tre decenni, continua a crescere e a svilupparsi. La recente visita del segretario della Weifang Kite Association, Mr. Wang Bao Liang, accompagnato da una delegazione cinese, rappresenta un passo importante nel rafforzamento di questo legame storico.

Mr. Wang Bao Liang è stato accolto calorosamente dai membri dell'associazione Cervia Volante, da numerosi amici e dai rappresentanti del comune di Cervia. Durante la visita, ha potuto ammirare una collezione di aquiloni storici esposti nella sede sociale e ha mostrato particolare interesse per i manifesti dell'edizione 1987 del festival Sprintkite, stampati a mano e ormai introvabili. Questi preziosi cimeli, simboli di un'epoca passata, sono stati generosamente donati al museo dell’aquilone di Weifang, come gesto di amicizia e di collaborazione culturale.

Durante l'incontro con il vice sindaco di Cervia, Gianni Grandu, si è discusso delle numerose affinità che legano le due città, come le saline, il festival dei fiori e, naturalmente, il festival degli aquiloni. Questi temi comuni potrebbero diventare il punto di partenza per futuri rapporti di cooperazione tra Cervia e Weifang, aprendo la strada a scambi culturali e collaborazioni internazionali.

All'incontro ha partecipato anche Giancarlo Ghisotti, del 30 Kite Club, il quale ha ricevuto un importante riconoscimento: la nomina a vicepresidente onorario dell'Associazione del Festival di Weifang. Questo titolo, conferito in segno di stima e apprezzamento per il suo contributo nel mondo degli aquiloni, sottolinea ulteriormente il legame speciale tra le due città.

La breve ma intensa visita si è conclusa con l’intenzione condivisa di approfondire in futuro questi legami, che dimostrano come, nonostante le distanze culturali e geografiche, esista un filo invisibile che unisce popoli diversi.

La visita della delegazione cinese a Cervia è stata un momento di grande importanza, non solo per l’associazione Cervia Volante, ma per l'intera comunità cervese. Questo incontro ha riaffermato la forza delle relazioni internazionali costruite sulla cultura e sulla passione condivisa, lasciando intravedere un futuro di collaborazione e scambio tra Cervia e Weifang. Un legame che, come un aquilone nel cielo, continua a volare alto, sospinto dai venti dell'amicizia.