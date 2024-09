(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 SANITA’, MAZZELLA (M5S): “RISCHIO CASI SOMMERSI VAIOLO SCIMMIE, SERVE SFORZO GOVERNO”

Roma, 10 set. – “Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione parlamentare con l’obiettivo di rafforzare l’impegno del nostro governo nel contrasto al vaiolo delle scimmie: nel mese di agosto 2024, il ministero della Salute ha rafforzato la rete di sorveglianza diagnostica, annunciando un tavolo interministeriale ad hoc, tuttavia ritengo che – al netto dei dati ufficiali e considerando che molti Paesi non hanno un sistema di sorveglianza come quello presente in Europa o negli Stati Uniti – potrebbero esserci molti ‘casi sommersi’. Il rischio, dunque, è che il tasso di contagiati possa essere molto più alto rispetto ai dati ufficiali. Pertanto, reputo necessario rafforzare le misure preventive, così da evitare che questa patologia possa acuire i propri effetti nel nostro Paese. Fortunatamente, sembra che uno studio italiano potrebbe prevenire i casi più gravi derivanti dal vaiolo delle scimmie, una notizia importante che testimonia, ancora una volta, l’eccellente preparazione dei nostri professionisti del mondo sanitario. L’auspicio è che, all’impegno dei nostri medici e ricercatori, possa seguire uno sforzo importante anche da parte dell’esecutivo”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

