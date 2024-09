(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

mar 10 settembre 2024 Lollobrigida, continueremo a partecipare a iniziativa forti dell'esperienza acquisita

“Il Ministero due anni fa ha aderito al progetto “Api in Città”, accogliendo le api e producendo miele: l’unico miele mai prodotto da un Ministero dell’Agricoltura. Ho avuto l’onore di regalarlo alle alte cariche italiane e internazionali che ho incontrato, e tutti sono rimasti stupiti nello scoprire che su un tetto in pieno centro città si potesse produrre dell’ottimo miele.

È vero, le api purtroppo non sono sopravvissute, ma la morte delle api è un fenomeno ciclico e naturale, che può verificarsi per molte ragioni. Non possiamo aspettarci che un progetto, anche valido come questo, sia immune alle leggi della natura.

Quello che conta davvero è che “Api in Città” abbia funzionato. Abbiamo portato biodiversità nel cuore di Roma, e un po’ di vanto a livello internazionale. Continueremo a partecipare all’iniziativa, guardando avanti, forti dell’esperienza acquisita, spronati a fare di più e meglio”. Lo dice in un video nei suoi social il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.